Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о восстановлении нападающего команды Килиана Мбаппе от травмы.

«С каждым днем ему становится лучше. Его восстановление идет по плану. Мы разработали план, но все зависит от его прогресса, я думаю, что он справляется очень хорошо. Завтра он не сможет сыграть против "Эльче", но я ожидаю, что он поедет в Манчестер.

Перерыв на матчи сборных? До этого ещё далеко. Я хочу, чтобы он смог поехать в Манчестер. Посмотрим завтра и в воскресенье, когда мы примем окончательное решение. Будем надеяться, что он будет там, а также сыграет с "Атлетико" 22 марта. Что касается сборной Франции, посмотрим, когда придет время», — цитирует Арбелоа ESPN.

Мбаппе пропустил первую игры «сливочных» против «горожан» из-за травмы колена.