Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о восстановлении нападающего команды Килиана Мбаппе от травмы.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

«С каждым днем ему становится лучше.  Его восстановление идет по плану.  Мы разработали план, но все зависит от его прогресса, я думаю, что он справляется очень хорошо.  Завтра он не сможет сыграть против "Эльче", но я ожидаю, что он поедет в Манчестер.

Перерыв на матчи сборных?  До этого ещё далеко.  Я хочу, чтобы он смог поехать в Манчестер.  Посмотрим завтра и в воскресенье, когда мы примем окончательное решение.  Будем надеяться, что он будет там, а также сыграет с "Атлетико" 22 марта.  Что касается сборной Франции, посмотрим, когда придет время», — цитирует Арбелоа ESPN.

Мбаппе пропустил первую игры «сливочных» против «горожан» из-за травмы колена.