«Буде-Глимт» обыграл «Спортинг» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
У норвежской команды голами отметились Сондре Брунстад на 32-й минуте с пенальти, Оле-Дидрик Бломберг на 45+-й минуте и Каспер Хёг на 71-й минуте.
Результат матча
Будё-ГлимтБудё3:0СпортингЛиссабон
1:0 Сондре Фет 32' пен. 2:0 Оле Дидрик Бломберг 45+1' 3:0 Каспер Хёг 71'
Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Йостейн Гундерсен, Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет (Ульрик Салтнес 79'), Оле Дидрик Бломберг (Исак Дюбвик Мяяття 75'), Хокон Эвьен (Сондре Эукленн 87'), Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен 79'), Йенс Хёуге
Спортинг: Руи Силва, Иван Фреснеда, Гонсалу Инасиу, Усман Дьоманде, Георгиос Ваяннидис (Souleymane Faye 63'), Луис Гильерме (Дэниел Браганса 79'), Джени Катамо (Нуну Сантуш 63'), Жоау Симоэш (Хидемаса Морита 62'), Мортен Юльманн, Луис Суарес, Франсиску Тринкан
Жёлтые карточки: Йостейн Гундерсен 44', Каспер Хёг 76' — Мортен Юльманн 20'
Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Лиссабоне (Португалия).