«Буде-Глимт» обыграл «Спортинг» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

У норвежской команды голами отметились Сондре Брунстад на 32-й минуте с пенальти, Оле-Дидрик Бломберг на 45+-й минуте и Каспер Хёг на 71-й минуте.

Результат матча Будё-Глимт Будё 3:0 Спортинг Лиссабон 1:0 Сондре Фет 32' пен. 2:0 Оле Дидрик Бломберг 45+1' 3:0 Каспер Хёг 71' Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Йостейн Гундерсен, Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет ( Ульрик Салтнес 79' ), Оле Дидрик Бломберг ( Исак Дюбвик Мяяття 75' ), Хокон Эвьен ( Сондре Эукленн 87' ), Каспер Хёг ( Андреас Хельмерсен 79' ), Йенс Хёуге Спортинг: Руи Силва, Иван Фреснеда, Гонсалу Инасиу, Усман Дьоманде, Георгиос Ваяннидис ( Souleymane Faye 63' ), Луис Гильерме ( Дэниел Браганса 79' ), Джени Катамо ( Нуну Сантуш 63' ), Жоау Симоэш ( Хидемаса Морита 62' ), Мортен Юльманн, Луис Суарес, Франсиску Тринкан Жёлтые карточки: Йостейн Гундерсен 44', Каспер Хёг 76' — Мортен Юльманн 20'

Статистика матча 5 Удары в створ 2 3 Удары мимо 3 49 Владение мячом 51 4 Угловые удары 5 0 Офсайды 2 15 Фолы 11

Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Лиссабоне (Португалия).