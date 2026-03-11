Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал вхождение в расширенный список сборной России нападающего грозненской команды Георгия Мелкадзе.

Георгий Мелкадзе globallookpress.com

«Еще во время матча "Ахмата" с "Локомотивом" я подумал, что Мелкадзе могут включить в расширенный список сборной, учитывая то, как он выглядит. При мне из "Ахмата" в сборную вызывали троих, сейчас вызваны двое. Георгий играет хорошо, помогает команде, поэтому вообще неудивительно.

В какой-то момент Мелкадзе что-то упустил в своей карьере, потерял время. Может, что-то было не так в жизни. Но он мне сам говорил, что хочет вернуться на определённый уровень. Ведь в своё время мы его взяли в "Ахмат" на просмотр из грузинской команды "Колхети". Мы беседовали с ним, он подходил под структуры команды. Сыграло его большое желание вернуться. Ещё совпало, что он попал в нужное место и в нужный час. Мы нашли с ним общий язык.

Мелкадзе — это непростой парень в плане личности, он себя правильно оценивает. Думаю, сыграло его желание. Он что-то в себе переосмыслил. Не знаю, как он опустился до "Колхети", но потом он поехал на просмотр в "Ахмат". Надо отдать ему должное в его способностях и желании», — цитирует Ташуева «Советский спорт».

В текущем сезоне Мелкадзе провел за «Ахмат» 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи

27 марта сборная России встретится с Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа сыграет с Мали в Санкт‑Петербурге.