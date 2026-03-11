Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал вызов полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в национальную команду.

«Нормальный вызов, чтобы посмотреть на Захаряна, у которого мало матчей за "Реал Сосьедад". Решение Карпина правильное, он должен увидеть, что Арсен из себя представляет на сегодняшний день, какие у его кондиции. У сборной сейчас не официальный, а товарищеские матчи. Карпин по сей день смотрит этих игроков, хочет знать их состояние. Тем более, увидеть Захаряна пока по телевизору даже не удается. Надо дать ему шанс сыграть. Данилов из молодежки? Может и авансом он попал в расширенный список. Сейчас в сборной проводятся эксперименты с игроками. Когда будет ясна картина, когда мы играем на международной арене, встречаться с сильными национальными сборными, тогда эксперименты прекратятся», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

27 марта сборная России встретится с Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа сыграет с Мали в Санкт‑Петербурге.