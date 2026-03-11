Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на критику в адрес сине-бело-голубых. Ранее клуб в гостях уступил «Оренбургу» (1:2) в рамках 20-го тура РПЛ.

Сергей Семак globallookpress.com

«Что значит, мы играем на удержание? Нужно как-то аргументировать. Вы мало забиваете — соглашусь. Плохо играете в обороне — не соглашусь. Мы отстаём от первого места на одно очко, в чемпионате хорошая конкуренция. Есть шесть команд, каждая из которых может бороться за чемпионство. Проблемы у нас действительно есть. Каждый год приходят новые игроки, адаптируются, мы ищем для них позиции. Мы команда, которая на протяжении восьми лет забивает много. Мы не опускаемся ниже определённого уровня, на который мы забрались.

Вопрос в ожиданиях от команды. Они должны быть чем-то подтверждены. Если кто-то хочет, чтобы мы играли как "Бавария" и "Барселона", у нас и состав должен быть соответствующий. Мы знаем качества наших игроков, всегда работаем и стремимся. Сегодня мы в борьбе за первое место — это самое важное. Мы продолжаем борьбу в Кубке — это тоже важно. На сегодняшний день никакой катастрофы нет», — сказал Семак «Чемпионату».

«Зенит» идет вторым в таблице РПЛ, набрав 42 очка в 20 матчах.