Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор поделился ожиданиями от матчей с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Лиам Росеньор
Лиам Росеньор globallookpress.com

«Пари Сен‑Жермен — команда мирового уровня, было бы безумием говорить иначе.  У них игроки мирового класса и тренер мирового уровня, но они есть и у нас.  Нужно помнить, что это противостояние из двух матчей, значит, нам нужна дисциплина.  Я уверен в себе и ещё больше уверен в нашей команде.  Это удачное сочетание.  И я говорю не только об этих матчах, но и о том, чего мы хотим добиться в долгосрочной перспективе.

"Страсбург" всегда будет в моём сердце.  Я провёл во Франции невероятное время и получил потрясающий опыт.  Это был фантастический период.  Не ожидал вернуться сюда так скоро.  Я хочу создать ещё больше хороших воспоминаний.  Хочу насладиться этим моментом, но для этого нам нужно выиграть матч», — приводит слова Росеньора официальный сайт УЕФА.

Первый матч между «ПСЖ» и «Челси» состоится уже сегодня, 11 марта.  Начало — в 23:00 мск.