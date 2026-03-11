Вингер «Спартака» Маркиньос остаётся приоритетной трансферной целью для сербской «Црвены Звезды». По информации SportKlub, клуб намерен сделать попытку заполучить бразильца у московской команды летом 2026 года.
Идею подписания Маркиньоса активно продвигает главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович, который ранее работал с игроком в «Спартаке» и «Ференцвароше».
Сербский клуб готов предложить футболисту зарплату в размере 2 млн евро плюс бонусы. Однако переговоры со «Спартаком» могут оказаться непростыми: московский клуб не хочет расставаться с игроком и, скорее всего, будет завышать трансферную стоимость, чтобы максимально затруднить переход.