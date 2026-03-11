Вингер «Арсенала» Нони Мадуэке высказался о матче против «Байера» (1:1) в Лиге чемпионов.

Нони Мадуэке globallookpress.com

«Мы приехали сюда, чтобы постараться победить, но, когда вы не можете победить, лучше сыграть вничью, чем проиграть. Мы уверены, что в Лондоне мы справимся со своей задачей.

На 100% был уверен, что Хаверц забьет. Я очень хорошо знаю Кая, он всю карьеру реализовывал пенальти под давлением. Высочайшее самообладание, высочайшая смелость проявить себя.

В ответном матче можно улучшить только самое основное. В игре с мячом мы были не так хороши, как могли бы быть, с точки зрения угрозы в штрафной. Мы будем работать над этим, и я уверен, что мы покажем это в Лондоне», — цитирует Мадуэке пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Лондоне (Англия).