Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов высказался об игре московского «Динамо» в матчах после возобновления сезона.

Ролан Гусев — главный тренер московского «Динамо»
Напомним, что «бело-голубые» разгромили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

«Мы видели "Динамо", когда Валерий Карпин был главным тренером.  Тогда, наверное, была или присутствовала какая-то нервозность у игроков.  Говорили разное.  Сейчас видно, что команда боеспособная.

Видно, что ребята бьются и отрабатывают.  Многое получается.  И голы красивые забивают, и физически хорошо готовы.  Нгамалё и Тюкавин раскрылись.  Гусев — молодец!  Тактически угадал с составом.  Всё по делу!  », — сказал Колыванов Чемпионату.

После 20-и туров в РПЛ московское «Динамо» занимает 7-е место в таблице с 27-ю очками в активе.  В следующем поединке команда сыграет против «Ростова» 14-го марта.