Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов высказался об игре московского «Динамо» в матчах после возобновления сезона.

Ролан Гусев — главный тренер московского «Динамо» globallookpress.com

Напомним, что «бело-голубые» разгромили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

«Мы видели "Динамо", когда Валерий Карпин был главным тренером. Тогда, наверное, была или присутствовала какая-то нервозность у игроков. Говорили разное. Сейчас видно, что команда боеспособная.

Видно, что ребята бьются и отрабатывают. Многое получается. И голы красивые забивают, и физически хорошо готовы. Нгамалё и Тюкавин раскрылись. Гусев — молодец! Тактически угадал с составом. Всё по делу! », — сказал Колыванов Чемпионату.

После 20-и туров в РПЛ московское «Динамо» занимает 7-е место в таблице с 27-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ростова» 14-го марта.