Матч между командами состоится сегодня, 11 марта.

«"Арсенал", безусловно, является явным фаворитом и, возможно, лучшей командой Европы на данный момент, но мы и раньше очень хорошо играли против больших клубов. Это футбол. Здесь возможно все. Мы вошли в число 16 лучших, и нам нужно наслаждаться этой ситуацией и такими большими матчами. Мы разделим это удовольствие вместе с нашими болельщиками», — цитирует Юльманна пресс-служба УЕФА.

Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» .

