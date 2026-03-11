Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Каспер Юльманн globallookpress.com

«"Арсенал", безусловно, является явным фаворитом и, возможно, лучшей командой Европы на данный момент, но мы и раньше очень хорошо играли против больших клубов.  Это футбол.  Здесь возможно все.  Мы вошли в число 16 лучших, и нам нужно наслаждаться этой ситуацией и такими большими матчами.  Мы разделим это удовольствие вместе с нашими болельщиками», — цитирует Юльманна пресс-служба УЕФА.

Матч между командами состоится сегодня, 11 марта.