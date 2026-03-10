Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру столичной команды в обороне.

Евгений Ловчев globallookpress.com

«Оборона "Спартака" — безобразие просто. Вспоминаю времена, когда Неманья Видич пришел в команду, расставил и всех научил играть в обороне. Покупают игроков в атаку, а сзади… Денисов, Литвинов, Рябчук — слабенькие футболисты, честно говоря. То, что они сейчас творят в обороне, — полное безобразие.

При этом в атаке приличные игроки, которые могут забить четыре гола и вырвать победу. При каждой игре сижу на телевидении и говорю, что сейчас какой‑нибудь угловой или штрафной — и всё, "полгола" уже есть. Это уже просто невозможно. Во времена, когда я играл, у нас был, предположим, Симонян или Бесков. Он и защитой, и вратарями занимался. Сейчас есть тренер защитников, вратарей, нападающих, а толку от них никакого», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» пропустил 10 мячей в трех последних матчах. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ на данный момент.