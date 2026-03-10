«Эспаньол» сыграл вничью с «Овьедо» (1:1) в матче 27-го тура испанской Примеры.
Гости забили единственный гол на 8-й минуте благодаря точному удару Альберто Рейны.
На 36-й минуте «Эспаньол» сумел сравнять счет, отличился Кике.
Результат матча
ЭспаньолБарселона1:1ОвьедоОвьедо
0:1 Альберто Рейна 8' 1:1 Кевин Гарсиа 36'
Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали, Клеменс Ридель, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Кевин Гарсиа, Поль Лосано (Фернандо Калеро 79'), Урко Гонсалес, Рамон Терратс (Роберто Фернандес 68'), Тайрис Долан (Жофре Каррерас 79'), Сириль Нгонж (Пере Милья 62')
Овьедо: Аарон Эскандель, Хави Лопес, Давид Карму, Дани Кальво, Начо Видаль, Альберто Рейна (Санти Касорла 72'), Лука Илич (Сантьяго Коломбатто 56'), Николас Фонсека (Ильяс Чайра 56'), Кваси Сибо, Федерико Виньяс, Thiago Fernandez
Жёлтые карточки: Сириль Нгонж 12', Поль Лосано 62', Роберто Фернандес 75' — Сантьяго Коломбатто 61', Хави Лопес 84'
После этого матча «Эспаньол» занимает 7-е место в таблице Примеры с 37-ю очками в активе. «Овьедо» — на последней 20-й позиции с 18-ю баллами.