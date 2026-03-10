Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков отреагировал на ничью московского клуба в матче с «Ахматом» (2:2).

«Сейчас все команды бьются за свои задачи, поэтому легких игр не бывает. А "Ахмат" дисциплинированный. В первом тайме "железнодорожники" в каких-то отрезках смотрелись неплохо. Но цельной игры не получилось. Гости сопротивлялись, тоже хотели взять три очка. Хорошо, что хозяевам удалось отыграться. Это похвально, потому что было тяжело добиться нужного результата. Ребята допустили индивидуальные ошибки и пропустили два мяча. Надо было играть повнимательнее в тех эпизодах.

Команда выступала дома, и гореть 0:2 — не тот результат, на который "Локомотив" рассчитывал. Ребята стали перестраиваться. Второй тайм был лучше, чем первый. Пошло больше агрессии, желания. За счет этого и удалось переломить исход встречи.

Кто стал лидером после ухода Баринова? Это должны быть опытные ребята. Пока надо подождать. Сейчас нет кого-то одного, кто вел бы партнеров за собой», — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол. Ру».

В настоящий момент «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.