Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах команды побороться за золотые медали в РПЛ.

Сергей Пиняев globallookpress.com

«Сможет ли "Локомотив" навязать борьбу "Краснодару" и "Зениту" за чемпионство? Да, потому что разница с первым местом всего два очка. При этом "железнодорожники" неплохо играют. Они могут на равных соперничать с этими двумя топ-клубами. Сейчас главное — не терять очки. А так, ни одна команда не показывает уровень безоговорочного первого места. Не исключаю, что еще кто-то может вклиниться в чемпионскую гонку, как это сделало "Динамо". Тогда "Зенит" и "Краснодар" стали заниматься ерундой в конце сезона», — цитирует Булыкина Евро-Футбол.ру.

«Локомотив» с 41 баллом занимает третье место в турнирной таблице.