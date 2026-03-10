Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался относительно возможного приглашения в национальную команду форварда Александра Кержакова.

Владимир Быстров globallookpress.com

«Кержаков готов. Сейчас ничего невозможного нет. 10 минут он точно готов провести. Выглядит он неплохо, без лишнего веса. Гол точно забьет. Там такие люди приезжают... Без бутс играют. Интересная история. На такое зрелище народ точно пойдет», — сказал Быстров «СЭ».

27 марта сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч с Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге встретится с Мали.