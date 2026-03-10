«Барселона» является фаворитом в гонке за подписание защитника «Интера» Алессандро Бастони, об этом сообщает TEAMtalk.

Алессандро Бастони globallookpress.com

По информации источника, спортивный директор «Барселоны» Деку и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик считают Бастони приоритетным усилением для «сине-гранатовых». Утверждается, что каталонцы считают сделку возможной, несмотря на цену в 80 млн евро от «нерадзурри». Подчеркивается, что эта сумма может вырасти до 100 млн евро в ходе переговоров.

Также говорится, что каталонцы уверенны в подписании по итогам первых переговоров со стороной игрока, но финансовые ограничения могут стать препятствием.

Помимо «Барселоны» на футболиста также претендует «Ливерпуль».

В текущем сезоне итальянец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами.