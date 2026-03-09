Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался по итогам матча против «Интера» (1:0).

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Мы набрали 60 очков, держим "Ювентус" и "Комо" позади себя. Мы шесть месяцев работали для того, чтобы к марту подойти в оптимальной форме. Теперь решается исход сезона.

Вся команда чувствует себя лучше, и было важно набрать очки. Приятно, что на игре присутствовало руководство, но мы пока еще ничего не достигли. Очень рады победе, но у нас их на одну меньше, чем нужно для достижения цели.

В первом тайме мы очень много бегали, а во втором немного отошли назад и позволили сделать несколько навесов, но реальных моментов не было. Мы организованно оборонялись и создали пару хороших ситуаций. При этом "Интер" остается явным фаворитом чемпионата», — цитирует Аллегри TuttoMercatoWeb.

Таким образом, «Милан» смог набрать 60 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице Серии А. «Интер» с 67 баллами идет первым.