«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Единственный гол у «сорок» забил Харви Барнс на 18-й минуте.
В составе «Манчестер Сити» дублем отметился Омар Мармуш, отличившись на 47-й и 65-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Савио на 39-й минуте.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне1:3Манчестер СитиМанчестер
1:0 Харви Льюис Барнс 18' 1:1 Савиньо 39' 1:2 Омар Мармуш 47' 1:3 Омар Мармуш 65'
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер (Йоан Висса 63'), Малик Тшау, Свен Ботман, Льюис Холл (Тино Ливраменто 80'), Сандро Тонали, Джозеф Уиллок, Харви Льюис Барнс, Энтони Эланга (Жоэлинтон 62'), Ник Вольтемаде (Энтони Гордон 72'), Уильям Осула (Дэниел Бёрн 63')
Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Натан Аке, Абдукодир Хусанов, Джон Стоунс, Савиньо (Филип Фоден 79'), Тейьяни Рейндерс, Жереми Доку (Райан Шерки 79'), Омар Мармуш (Энтойн Семеньо 73'), Николас Гонсалес, Nico O'Reilly, Матеус Нунес
Жёлтые карточки: Жоэлинтон 78' (Ньюкасл), Йоан Висса 90' (Ньюкасл)
По итогам противостояния «Манчестер Сити» пробился в 1/4 финала Кубка Англии, а «Ньюкасл» завершил свой путь на турнире.