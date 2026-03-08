«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Единственный гол у «сорок» забил Харви Барнс на 18-й минуте.

В составе «Манчестер Сити» дублем отметился Омар Мармуш, отличившись на 47-й и 65-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Савио на 39-й минуте.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 1:3 Манчестер Сити Манчестер 1:0 Харви Льюис Барнс 18' 1:1 Савиньо 39' 1:2 Омар Мармуш 47' 1:3 Омар Мармуш 65' Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер ( Йоан Висса 63' ), Малик Тшау, Свен Ботман, Льюис Холл ( Тино Ливраменто 80' ), Сандро Тонали, Джозеф Уиллок, Харви Льюис Барнс, Энтони Эланга ( Жоэлинтон 62' ), Ник Вольтемаде ( Энтони Гордон 72' ), Уильям Осула ( Дэниел Бёрн 63' ) Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Натан Аке, Абдукодир Хусанов, Джон Стоунс, Савиньо ( Филип Фоден 79' ), Тейьяни Рейндерс, Жереми Доку ( Райан Шерки 79' ), Омар Мармуш ( Энтойн Семеньо 73' ), Николас Гонсалес, Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтые карточки: Жоэлинтон 78' (Ньюкасл), Йоан Висса 90' (Ньюкасл)

Статистика матча 4 Удары в створ 8 5 Удары мимо 7 37 Владение мячом 63 3 Угловые удары 9 2 Офсайды 0 12 Фолы 16

По итогам противостояния «Манчестер Сити» пробился в 1/4 финала Кубка Англии, а «Ньюкасл» завершил свой путь на турнире.