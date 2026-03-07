В первом туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа», ведомый российским тренером Леонидом Слуцким, обыграл «Далянь Инбо» со счётом 5:2.
Голы в составе победителей забивали Жоау Карлуш (7-я минута), Махтар Гейе (44-я, 62-я минуты), Рафаэл Ратан (45+3-я, 84-я минуты).
За «Далянь Инбо» отличились Сефас Малеле (4-я минута) и Франк Ачеампонг (80-я минута).
Результат матча
Шанхай ШэньхуаШанхай5:3Dalian Yingbo FCКитай. Суперлига
0:1 Сефас Малеле 4' 1:1 Жуан Карлуш Тейшейра 7' 2:1 Махтар Гейе 44' 3:1 Рафаэл Ратан 45+3' 4:1 Махтар Гейе 62' 4:2 Франк Ачеампонг 80' 5:2 Рафаэл Ратан 86' 5:3 Feng Jin 88'
Шанхай Шэньхуа: Вилсон Манафа, Цзинь Сюнкаи, Чжу Чэньцзе, Гао Тяньи, У Си, Жуан Карлуш Тейшейра, Чхан Шиничхи, Рафаэл Ратан, Махтар Гейе, Xue Qinghao, Li Ke
Dalian Yingbo FC: Цзябао Вэнь, Ли Ан, Исник Алими, Николае Станчу, Сефас Малеле, Франк Ачеампонг, Mingrui Yang (Feng Jin 46'), Zhuoyi Lu, Lu Peng (Jintao Liao 46'), Mamadou Sekou Traore, Zihao Huang
Жёлтые карточки: Цзинь Сюнкаи 24' — Цзябао Вэнь 6'
В следующей встрече команда Слуцкого будет гостить у «Чжэцзяна». Встреча состоится 14 марта.