В 25-м туре немецкой Бундеслиги «Майнц» примет «Штутгарт» на «Мева Арене». Встреча состоится 7 марта в 17:30 мск.

«Майнц» с 23 находится всего в трех баллах от зоны вылета. «Карнавальщики» пока что безуспешно пытаются спастись от вылета. В трех последних турах «Майнц» набрал только 2 очка, хотя до этого команда показала серию побед, которая и помогла ей покинуть зону вылета из Бундеслиги. В своем последнем матче хозяева смогли добыть ничью с «Байером» (1:1), что можно считать хорошим результатом.

«Штутгарт» комфортно себя чувствует в еврокубковой зоне и имеет большие шансы финишировать в первой шестерке. При этом команда метит в Лигу чемпионов. Сейчас она с 46 очками занимает 4-е место, но чтобы сохранить позицию, гостям нужно побеждать. В прошлом туре они выиграли 4:0 у «Вольфсбурга», добыв свою третью викторию в последних 5 турах чемпионата.

