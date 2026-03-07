«Ювентус» и «Пиза» опубликовали стартовые составы на матч 28-го тура итальянской Серии А.

Кенан Йылдыз — игрок «Ювентуса» globallookpress.com

«Ювентус»: Перин, Калулу, Бремер, Гатти, Маккенни, Локателли, Тюрам, Камбьясо, Консейсау, Йылдыз, Дэвид.

«Пиза»: Николас Андраде, Калабрези, Караккиоло, Коппола, Лерис, Хойхольт, Марин, Эбишер, Ангори, Морео, Дуросинми.

Матч между этими командами состоится сегодня, 7-го марта в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 27-и туров в Серии А «Ювентус» занимает 6-е место в таблице с 47-ю очками в активе. «Пиза» — на 19-й строчке с 15-ю баллами.