Полузащитник «Балтики» Максим Петров поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ростова» в рамках 20-го тура РПЛ.

Максим Петров globallookpress.com

«Мы готовились к сопернику и, думаю, что поединок будет похожим по рисунку с тем, что был в первом круге, будет такой же сложный. Соперник хороший, здорово ведёт борьбу, много беговой работы выполняет, как и "Балтика". Да, думаю, что этот матч будет стилистически отличаться от предыдущих встреч против "Зенита"», — цитирует Петрова «Советский спорт».

Матч между «Ростовом» и «Балтикой» состоится 7 марта.