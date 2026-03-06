Российский комментатор Георгий Черданцев высказался об игре «Спартака» в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против московского «Динамо» (2:5).

Хуан Карседо — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Есть ли понимание, что произошло со "Спартаком" во втором тайме? Нет, я же не тренер. Может, неуместно отвлекаться в репортаже на размышления, но я посчитал разумным предложить аудитории какие‑то версии, потому что ничего не предвещало такого поворота событий. Возможно, это стало следствием подготовки и того маршрута, который выбрал тренерский штаб. Сразу со сборов ехать в Сочи, потом в Москву за два дня до игры, могли сказаться долгие сборы, акклиматизация. Другие причины трудно найти, игроки те же, ничего принципиально не менялось. Когда команды сначала не было на поле, потом она появилась, потом опять пропала — я думаю, это связано с моментами подготовительного периода.

Еще до первых матчей Карседо я говорил, что это назначение — рулетка, в которой никто ничего не гарантирует. Но начинать с такого результата в дерби, да еще и с такой игрой… Такого проходного двора в обороне я у "Спартака" не припомню ни у одного тренера. Они пропустили семь, два из офсайда, еще два от "Сочи". Вместе с незасчитанными — девять штук за два матча. Это невероятно. Большой вопрос, как и что происходило на теоретических занятиях на сборах.

Однако я бы обратил внимание на то, что в действиях команды есть какое‑то равнодушие. Раньше тоже были провальные матчи при предыдущих тренерах, но такого равнодушия не было: пропустили три — ладно, четыре — ладно, пять — ладно, подумаешь. Не увидел желания сопротивляться и биться до последнего, тем более в дерби, тем более в кубовом матче, где имеет значение разница мячей перед ответной встречей. Второй гол "Спартак" забил случайно. Это больше всего удивило, какие‑то потухшие глаза. Как Барко уходил, когда его заменили, вы его выражение лица видели? Но вполне возможно, как я уже сказал, это следствие ошибки в подготовительном периоде.

Сергей Юран у меня в эфире говорил, что для Карседо, как для любого иностранца, это может быть большой проблемой. Трехмесячная подготовка — очень специфичная вещь, и иностранцы не знают, как грамотно все спланировать. Возможно, именно это и стало плюсом Ролана Гусева и его тренерского штаба», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

Ответный матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится 18-го марта.