Экс‑защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался по поводу первой полуфинальной игры Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«ЦСКА произвёл очень мощное впечатление. Они были явно сильнее "Краснодара". Если поначалу это можно было объяснить тем, что "Краснодар" вышел на матч не основным составом, то потом вышли основные футболисты, а доминация ЦСКА не прекратилась. Привезённый гол никак не поменял ход матча. Даже после гола было ощущение, что армейцы победят. Абсолютно заслуженная победа ЦСКА», — сказал Мор «Чемпионату».

Армейцы выиграли на своём поле со счётом 3:1, голы забивали Глебов, Круговой и Алвес. Ответная встреча пройдёт 17 марта в Краснодаре.