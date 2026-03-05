Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился своими мыслями о восстановлении нападающего Мирлинда Даку после травмы сухожилия.

Мирлинд Даку globallookpress.com

«Его невозможно полностью заменить в любой команде. Трудно найти игрока, который бы обладал такими же качествами. Мы стремимся больше времени проводить в атаке, и вся команда осознает, что каждый должен выложиться на максимум, чтобы компенсировать отсутствие Мирлинда», — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

В текущем сезоне Мирлинд Даку сыграл 22 матча за «Рубин», забив десять голов и отдав одну результативную передачу.