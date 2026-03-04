Наставник «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча с «Вулверхэмптоном» (1:2) в рамках 29-го тура чемпионата Англии.

Арне Слот globallookpress.com

«Плохой результат. Во втором тайме мы были немного более напористыми, были близки к голу, но затем пропустили в первом же моменте у наших ворот. Мы тут же ответили, сначала ударом в штангу, затем голом Мо, а потом дважды были близки к победному голу. В итоге же пропустили после рикошета. Создали моментом больше, чем соперник, однако результат снова — поражение 1:2.

Мы проигрываем слишком много матчей и теряем очки. Может быть, в следующий раз снова пропустили в добавленное время? Все три поражения в последних 22 играх мы потерпели в добавленное время. Потеря очков вызывает беспокойство, потому что это не первый раз, когда мы теряем очки против команд, которые находятся внизу таблицы. Но мы не первая команда, которая теряет очки здесь, на прошлой неделе это была "Астон Вилла", а за неделю до этого "Арсенал". Тут тяжело играть», — цитирует BBC Слота.

«Вулверхэмптон» набрал 16 очков и идет 20-м в таблице. «Ливерпуль» (48) находится на пятой позиции.