Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор ответил на вопрос о приоритетном турнире команды в текущем сезоне.

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Не смотрю на это так. Хочу выигрывать каждый матч, в котором играю. Это звучит очень банально и шаблонно, но это правда. Я хочу выигрывать каждый матч, в котором играем. Именно поэтому мы здесь, в этом клубе.

Поэтому, независимо от турнира, независимо от стартового состава, независимо от соперника, будь то "Арсенал" на выезде, "Астон Вилла" на выезде или "Рексем" на выезде, мы хотим побеждать и рассчитываем выигрывать каждый матч, в котором играем», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

Напомним, что «Челси» продолжает выступать в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов.