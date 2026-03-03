Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский сообщил, что не имел никакого права препятствовать трансферу ведущего игрока клуба Хуана Боселли в «Краснодар».

Хуан Боселли globallookpress.com

«Уход Боселли не был сюрпризом. Понятно, мы не хотели его терять, но я рассчитывал на его уход. Сам футболист наиграл на то, чтобы пойти на повышение. Он заслужил, и было бы неправильно отклонить такое предложение. Для "Пари НН" это потеря, но я уверен, что команда сейчас будет более целостно выглядеть», — сказал Шпилевский в интервью на телеканале «Россия 24».

Всего за нижегородцев 26‑летний уругваец провёл 75 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал 4 голевые передачи. За «Пари НН» Боселли выступал с сентября 2023 года.