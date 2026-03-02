Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил внести изменения в правила футбола после инцидента с расистскими оскорблениями в адрес форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

Джанни Инфантино globallookpress.com

«Если игрок прикрывает рот и говорит что-то с расистским подтекстом, он должен быть немедленно удален с поля. Это очевидно, ведь если бы его слова не были расистскими, ему не нужно было бы скрывать их», — заявил Инфантино в интервью Sky News.

Инцидент произошел 17 февраля в матче стыкового раунда Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой». После забитого гола Винисиус начал спорить с полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни, который в ответ прикрыл рот футболкой.

Винисиус пожаловался арбитру на расистские высказывания, и матч был приостановлен почти на 10 минут. Впоследствии УЕФА дисквалифицировал Престианни на ответный матч за проявление дискриминации.