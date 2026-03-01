Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал первым футболистом, который в 18 лет достиг отметки в 100 результативных действий, сообщает аккаунт One Football.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ранее Лионель Месси и Криштиану Роналду также достигли этой отметки, но в более позднем возрасте — в 21 год.

После победы над «Вильярреалом» со счетом 4:1 в матче 26-го тура чемпионата Испании, Ямаль имеет в своём активе 49 голов и 52 результативные передачи.

Для достижения этого результата Ямалю понадобилось 166 матчей. Месси сделал это за 159 игр, а Роналду — за 236.