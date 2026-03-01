«ПСЖ» не может прийти к соглашению с 19-летним полузащитником Сенни Маюлу о новом контракте, который истекает летом 2027 года. Клубы английской премьер-лиги — «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» — проявляют интерес к игроку, сообщает Caught Offside.

Сенни Маюлу globallookpress.com

Французский клуб не планирует отпускать Маюлу без компенсации. Если стороны не договорятся, «ПСЖ» планирует продать футболиста за сумму от 60 до 70 миллионов. Это значительно выше его текущей рыночной стоимости, которая составляет 40 миллионов, согласно Transfermarkt.

Маюлу забил четыре гола и сделал пять результативных передач в 28 матчах текущего сезона. Его потенциальный переход в клуб АПЛ может привести к утроению зарплаты.