В 19‑м туре российской Премьер‑лиги прошлогодний чемпион «Краснодар» на своём поле переиграл «Ростов» со счётом 2:1.
На 8‑й минуте счёт открыл капитан «быков» Эдуард Сперцян — с пенальти.
На исходе первого тайма гости ответили голом Алексея Миронова — тоже с 11‑метрового.
На 51‑й минуте за две жёлтые карточки был удалён защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.
Победу «Краснодару» принёс на 73‑й минуте точный удар Никиты Кривцова.
Команда Мурада Мусаева вернула себе лидерство, набрав 43 очка. «Ростов» с 21 очком располагается на 11‑й позиции.