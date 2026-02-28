Команда Мурада Мусаева вернула себе лидерство, набрав 43 очка. «Ростов» с 21 очком располагается на 11‑й позиции.

На 51‑й минуте за две жёлтые карточки был удалён защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.

На исходе первого тайма гости ответили голом Алексея Миронова — тоже с 11‑метрового.

На 8‑й минуте счёт открыл капитан «быков» Эдуард Сперцян — с пенальти.

В 19‑м туре российской Премьер‑лиги прошлогодний чемпион «Краснодар» на своём поле переиграл «Ростов» со счётом 2:1.

