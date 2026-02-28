Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении от «Вулверхэмптона» (0:2) в матче 28-го тура чемпионата Англии. Встреча состоялась 27 февраля.

Унаи Эмери globallookpress.com

«Поздравляю всех игроков с фантастическим сезоном, который мы проводим. Мы устали и играли открыто. Фантастический первый тайм — "Астон Вилла" доминировала. Мы создавали моменты и заслуживали большего. Во второй половине соперники чаще отбирали мячи и проникали в нашу штрафную. Когда "Вулверхэмптон" забил, нам стало труднее, а соперники стали гораздо более конкурентоспособными.

Сейчас настало время собраться вместе и понять, почему мы оказались там, где находимся. Сегодня мы не достигли того, чего хотели, но в наших руках все еще подняться выше в турнирной таблице», — цитирует BBC Эмери.

«Астон Вилла» находится на третьем месте в таблице, набрав 51 очко.