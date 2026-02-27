«Парма» примет «Кальяри» в матче 27-го тура Серии А. Поединок состоится 27 февраля в 22:45 мск на «Эннио Тардини».

В прошлом туре «Парма» получила сильный заряд уверенности, обыграв на «Сан-Сиро» «Милан» (1:0). Победа стала для команды третьей подряд в чемпионате. После этого она имеет 32 очка и поднялась на 12-е место.

«Кальяри» такими результатами похвастаться не может. Из позитивного можно отметить ничью с «Лацио». Однако перед этим сардинийцы проиграли «Лечче» и «Роме». Сейчас команда имеет 29 очков. В таблице она занимает 13-е место.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

Букмекеры предлагают 2.33 на победу «Пармы», 3.68 на победу «Кальяри», 2.97 они дают на ничью.

Искусственный интеллект предсказал победу «Пармы» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Парма» — «Кальяри» смотрите на LiveCup.Run.

