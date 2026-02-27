Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что первая игра после возобновления сезона между «Зенитом» и «Балтикой» должна получиться интересной.

Вячеслав Колосков globallookpress.com

«Нас ждет интересное начало второй части сезона, ведь сыграют две выделяющиеся команды чемпионата.»Зенит« выделяется мастерством, а "Балтика" — сыгранностью и упорством. Конечно, будет интересно понаблюдать за соревнованием различных стилей. Кто выиграет, абсолютно невозможно угадать. В нынешнем чемпионате вообще трудно что‑либо угадать. Нет ни аутсайдеров, ни фаворитов. Каждый может обыграть каждого, все совершенно непредсказуемо.

У всех есть амбиции. У "Зенита" — это борьба за первое место, у "Балтики" — за призовые места. Матч будет содержательным, несмотря на весенний футбол. Получим удовольствие», — сказал Колосков «Матч ТВ».

После первой части сезона команда Семака идет второй в таблице РПЛ с 39 очками. «Балтика» (35) — пятая. Игра начнется в 19:30 (мск).