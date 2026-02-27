Один из ведущих российских арбитров Сергей Карасёв рассказал о том, что судьи, как и футболисты, мечтают о еврокубках и хотят их обслуживать

Сергей Карасев globallookpress.com

«Многие футболисты хотят поехать поиграть в топовых чемпионатах — так же и судье хочется попробовать себя на другом уровне. Лига чемпионов — это самый топ, который вообще может быть в мире. Поэтому все и стремятся туда, чтобы почувствовать этот уровень, посудить звёздных футболистов.

Иной раз смотришь матч по телевизору и думаешь: „А я бы смог подстроиться к этим скоростям, быстроте принятия решений?“ Футболисты хотят там поиграть, а мы — посудить.

А если ты уже там был, естественно, хочется, чтобы эта история не прерывалась и продолжалась. Я Лигу чемпионов готов хоть каждый день судить. Сейчас, правда, формат поменялся. Я больше к старой системе привык, с группами, но и новая интересна. Каждый матч такого ранга — это новый вызов и мотивация. Потому что в ФИФА ты тоже не сразу получаешь топ‑игры — до них ещё нужно подняться, заслужить», — сказал Карасёв «Чемпионату».

С 2022 года российские клубы отстранены от международных встреч.