Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов-2025/2026, где парижане встретятся с лондонским «Челси».

Луис Энрике globallookpress.com

«Я очень рад. Будет интересно сыграть с одной из лучших команд, той, которую мы хорошо знаем. Никакого чувства мести, это разные соревнования. Это наш путь, мы к нему привыкли. Мы действующие чемпионы. Проблемы у других команд, которым предстоит играть против нас. Нам нравится, что мы попали в жеребьевку 1/8 финала, это показывает наш уровень. Ключевой момент сезона приближается», — цитирует Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» играл против «Челси» в финале Клубного чемпионата мира, где потерпел поражение со счетом 0:3.