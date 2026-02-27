Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура российской Премьер-лиги против «Балтики» (1:0).

Игорь Дивеев — защитник «Зенита» t.me/fczenit

«Мы понимали, что "Балтика" будет играть длинными передачами, нужно было забирать подбор. Мы же торопились в атаке, отдавали легкие мячи, они просто выносили их.

Начало второго тайма? Они начали грузить нас, а мы в простых ситуациях начали терять мяч. Ситуация с отмененным голом Андраде? Честно, я не видел. Думаю, нападающий блокировал нашего вратаря. Но я не видел момента. Когда судья пошел смотреть VAR, то я понял, что будет офсайд.

Я точно знал, что мы должны, обязаны выигрывать.»Балтика« — молодцы. Но главное результат», — сказал Дивеев «Матч ТВ».

Напомним, что на 75-й минуте встречи «Балтика» открыла счет благодаря голу Кевина Андраде, но судья зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе. В следующем поединке команда вновь сыграет против «Балтики» 3-го марта в рамках Кубка России.