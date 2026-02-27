Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы «железнодорожников» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Алексей Батраков («Локомотив») globallookpress.com

«Будет тяжело биться с "Краснодаром" и "Зенитом", но за тройку побороться могут. Если не ставить высокие задачи, то можно потерять мотивацию.

Верю ли в чемпионство "Локомотива"? Кто может в это поверить? Но два года назад никто тоже не верил, что "Динамо" может побороться за чемпионство. Тем не менее команда имела самые реальные шансы на это. Если бы обыграли "Краснодар" в последнем туре, были бы чемпионами.

Сейчас, возможно, никто не верит, что "Локомотив" станет чемпионом. Но, если команда хорошо начнет весеннюю часть сезона и поймает кураж, то может оказаться в такой же ситуации, как и "Динамо" два года назад, и побороться за золото. Посмотрим, как получится сыграть у "Локомотива" после ухода из команды капитана и лидера команды Баринова. Все будет зависеть от того, как подготовились в зимнюю паузу», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

«Локомотив» с 37 очками занимает третье место в РПЛ после 18-ти туров.