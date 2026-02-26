Директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал будущее главного тренера клуба Лучано Спаллетти после вылета команды из Лиги чемпионов. Туринский клуб проиграл «Галатасараю» в двухматчевом противостоянии и завершил участие в турнире.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Кьеллини подчеркнул, что вопрос нового контракта со Спаллетти никогда не вызывал сомнений и остаётся одним из приоритетов клуба. В ближайшее время руководство планирует обсудить детали продления соглашения. Текущий контракт тренера рассчитан до конца 2026 года.

«Новый контракт с Лучано Спаллетти никогда не вызывал сомнений. Это один из наших приоритетов. Вскоре мы встретимся, чтобы обсудить детали сделки», — приводит слова Кьеллини журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.