Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли подвел итоги домашнего матча Лиги чемпионов с «Галатасараем». Туринский клуб в среду победил со счетом 3:2, но уступил по сумме двух встреч.

Мануэль Локателли globallookpress.com

«Честно говоря, мне хочется плакать, мы действительно верили. Мы вложили в эту игру всю душу, даже больше. Инцидент в первом матче всё осложнил, но сегодня я хочу от всего сердца поблагодарить всех. Атмосфера на стадионе была невероятной, такие вечера остаются в памяти. Мы впитали в себя всю необходимую энергию», — приводит слова Локателли Football Italia.