Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Вильярреалом», который станет для 100-м у руля каталонской команды.

«Обычно я не зацикливаюсь на цифрах, потому что не слежу за ними, но 100 матчей с "Барселоной" — это невероятно. Для меня, как я уже много раз говорил, это воплощение мечты. Это очень ответственная работа, но я действительно ценю то, что получаю от клуба, моих игроков и города… Это по-настоящему потрясающе, и я очень счастлив здесь. Для меня большая честь работать в этом замечательном клубе.

"Барса" сильно изменила меня. Это опыт, который нужно пережить. Я был тренером долгое время, очень долгое время, также был ассистентом, и каждый опыт немного меняет тебя.

Что мне здесь больше всего нравится, так это то, что с первого дня, как я пришёл, чувствовал себя частью семьи. Каждый вкладывает душу в свою работу и в клуб», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, что в настоящий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая на один балл «Реал».