Болельщики «Торино» устроили резонансную акцию протеста против владельца клуба Урбано Каиро. Фанаты привезли к тренировочной базе команды навоз и высыпали его у входа, выразив таким образом недовольство текущим положением дел. На ограде базы также появился оскорбительный баннер в адрес президента, сообщил журналист Антонио Перилло.

Недовольство тифози связано с результатами команды. «Торино» набрал 27 очков и занимает 15-е место в таблице Серии А, находясь всего в трёх баллах от зоны вылета. Кроме того, клуб завершил выступление в Кубке Италии, уступив «Интеру» в четвертьфинале со счётом 1:2.

23 февраля руководство отправило в отставку главного тренера Марко Барони, работавшего с командой с июня 2025 года. Каиро владеет «Торино» с 2005 года.