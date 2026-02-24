Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход нападающего Матео Кассьерры из санкт-петербургского клуба.

«Кассьерра в своем отрезке был нашим лучшим нападающим.  Но разговоры о его уходе ходили еще летом.  Тогда мы были не уверены, что нам хватит форвардов, и решили Матео придержать.  Однако "Зенит" не хочет никого удерживать против воли.  Матео надо было отпустить», — цитирует Семака «Чемпионат».

Колумбийский форвард перешел в бразильский «Атлетико Минейро» за 7 млн евро.

Кассьерра перешёл в «Зенит» летом 2022 года.  За этот период форвард принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 23 результативными передачами.