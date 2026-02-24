Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход нападающего Матео Кассьерры из санкт-петербургского клуба.

Матео Кассьерра globallookpress.com

«Кассьерра в своем отрезке был нашим лучшим нападающим. Но разговоры о его уходе ходили еще летом. Тогда мы были не уверены, что нам хватит форвардов, и решили Матео придержать. Однако "Зенит" не хочет никого удерживать против воли. Матео надо было отпустить», — цитирует Семака «Чемпионат».

Колумбийский форвард перешел в бразильский «Атлетико Минейро» за 7 млн евро.

Кассьерра перешёл в «Зенит» летом 2022 года. За этот период форвард принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 23 результативными передачами.