Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер оценил перспективы «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне АПЛ.

Джейми Каррагер globallookpress.com

«Думаю, "Манчестер Юнайтед" уже практически гарантировал себе место в топ-4. Не могу себе представить, чтобы у них это вдруг не получилось.

"Астон Вилла" сейчас теряет очки, а по четвергам она выступает в еврокубках.»Ливерпуль« и "Челси" играют в Лиге чемпионов, а ещё они продолжают борьбу в Кубке Англии. Обе команды захотят как можно лучше проявить себя в данных турнирах — дойти до полуфинала или финала как минимум», — приводит слова Каррагера The Touchline.

Напомним, что в настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.