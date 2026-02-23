Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал травму хавбека Флориана Вирца, из-за которой игрок не смог помочь своей команде в матче с «Ноттингем Форест».

Арне Слот globallookpress.com

По словам специалиста, у игрока нет серьёзного повреждения, однако перед матчем немец чувствовал дискомфорт из-за болей в спине на разминке.

«Он не был готов на 100 процентов. Надеемся, что он сможет присоединиться к команде уже на следующей неделе, хотя в футболе очень сложно точно спрогнозировать, когда тот или иной игрок вернётся в строй», — сказал Слот в интервью пресс-службе мерсисайдского клуба.