Футболисты «Марселя» проведут предстоящую неделю на тренировочных сборах в испанском городе Марбелья.

Футбольный клуб «Марсель» globallookpress.com

Решение об этом было принято в связи с ухудшением результатов команды. Поворотным моментом стало поражение от «Бреста» со счетом 0:2 в 23-м туре Лиги 1.

«Мы потеряли веру в себя. Надеюсь, эта неделя в Испании поможет нам ответить на накопившиеся вопросы. Время, проведённое вне Марселя, может оказаться полезным в психологическом плане», — приводит слова вратаря команды Херонимо Рульи L’Équipe.

Главный тренер «Марселя» Хабиб Бей предложил идею о сборах, которая была одобрена руководством клуба. В ходе тренировок основное внимание будет уделено улучшению физической подготовки игроков. Возвращение в Марсель состоится за 48 часов до матча с «Лионом» в Лиге 1, запланированного на 1 марта.