Инициатива возникла после инцидента в матче первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой» . Винисиус Жуниор , нападающий «Реала», обвинил Джанлуку Престианни , форварда «Бенфики», в расистских высказываниях, когда тот назвал его обезьяной.

Также закон предусматривает обязательные образовательные программы для работников футбольной индустрии, проведение просветительских кампаний и разработку специальных процедур для выявления нарушителей.

Согласно этому закону, судьи должны немедленно прекращать матчи, если поступает жалоба на расизм. В случае подтверждения факта расизма, команда-нарушитель будет получать техническое поражение.

В Бразилии планируют принять закон, который будет защищать футболистов от расистских проявлений, как сообщает TyC Sports.

