В Бразилии планируют принять закон, который будет защищать футболистов от расистских проявлений, как сообщает TyC Sports.

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор globallookpress.com

Согласно этому закону, судьи должны немедленно прекращать матчи, если поступает жалоба на расизм.  В случае подтверждения факта расизма, команда-нарушитель будет получать техническое поражение.

Также закон предусматривает обязательные образовательные программы для работников футбольной индустрии, проведение просветительских кампаний и разработку специальных процедур для выявления нарушителей.

Инициатива возникла после инцидента в матче первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой». Винисиус Жуниор, нападающий «Реала», обвинил Джанлуку Престианни, форварда «Бенфики», в расистских высказываниях, когда тот назвал его обезьяной.