В Бразилии планируют принять закон, который будет защищать футболистов от расистских проявлений, как сообщает TyC Sports.
Согласно этому закону, судьи должны немедленно прекращать матчи, если поступает жалоба на расизм. В случае подтверждения факта расизма, команда-нарушитель будет получать техническое поражение.
Также закон предусматривает обязательные образовательные программы для работников футбольной индустрии, проведение просветительских кампаний и разработку специальных процедур для выявления нарушителей.
Инициатива возникла после инцидента в матче первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой». Винисиус Жуниор, нападающий «Реала», обвинил Джанлуку Престианни, форварда «Бенфики», в расистских высказываниях, когда тот назвал его обезьяной.