Экс-наставник «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев объяснил причины не самого удачного выступления в первой части сезона и выразил уверенность, что команде удастся сохранить прописку в РПЛ.

Хасанби Биджиев globallookpress.com

«Я думаю, что махачкалинское "Динамо" должно решить задачу сохранения прописки в РПЛ, у команды на данный момент все для этого есть. Вадим Валентинович Евсеев — очень опытный тренер, имел очень хорошую игровую карьеру. Думаю, что со всеми задачами, которые перед ним были поставлены, он справится.

Мы реально должны были набрать порядка 20 очков, это была моя планка, которую я для себя ставил. К сожалению, этого не получилось сделать. Причины были разные. Мы не смогли полностью заменить ушедшего Эгаша Касинтуру. Это сказалось на наших атакующих действиях, потому что он не только забивал, но и очень много создавал для партнеров.

Он был одним из ключевых игроков, всегда с большим объемом работы, с хорошим дриблингом. Ребята, которые пришли, да, они талантливые, но чуть другого плана — чистые нападающие. Плюс вопрос коммуникации встал, потому что они добавились не в межсезонье, а к концу августа‑началу сентября. Это была одна из больших проблем на данном отрезке», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

В декабре 2025 года Биджиев попросил освободить его от должности главного тренера и руководство приняло его отставку. Команду возглавил Вадим Евсеев.