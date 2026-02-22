Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку от портала WhoScored за матч 23-го тура Лиги 1, в котором парижане разгромили «Метц» 3:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Счёт был открыт уже на 3-й минуте — отличился Дезире Дуэ. Перед перерывом преимущество хозяев удвоил Брадли Баркола, а окончательный результат на 77-й минуте установил Гонсалу Рамуш.

WhoScored оценил игру Сафонова в 6,8 балла — это одна из самых низких оценок среди футболистов стартового состава «ПСЖ». Лучшим игроком встречи был признан Рамуш, оформивший гол и результативную передачу — он получил 8,9 балла.